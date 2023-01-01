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В Заречном выбрали название для сквера, который благоустроят в 2023 году

10:05 | 01.01.2023 | Общество

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Заречный, 1 января 2023. PenzaNews. Новый сквер, который будет благоустроен в Заречном Пензенской области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», решено назвать Юбилейным. Об этом сообщил глава города Олег Климанов.

В Заречном выбрали название для сквера, который благоустроят в 2023 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сквер, который в 2023 году будет благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды», получил название «Юбилейный». Так решили сами зареченцы. Этот вариант, предложенный заводчанкой Еленой Чудайкиной, поддержало большинство», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Олег Климанов добавил, что он тоже голосовал за этот вариант.

«И кинотеатр, и магазин, и торговый центр, который сейчас прилегает к территории будущего сквера, носили и носят название «Юбилейный». Поэтому новое место притяжения горожан будет логично назвать привычным для всех словом», — отметил глава ЗАТО.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Заречного, новый сквер будет располагаться между ТЦ «Юбилейный» и школой №225. Там планируется обновить пешеходные связи и освещение, расширить зону паркинга, создать детское игровое пространство, спортивную площадку и место для спокойного отдыха.

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