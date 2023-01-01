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В Пензенской области в 2023 году первой родилась девочка

11:00 | 01.01.2023 | Общество

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Пенза, 1 января 2023. PenzaNews. Девочка весом 3 кг 100 граммов и ростом 52 см стала первым ребенком, появившимся на свет в Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области в 2023 году первой родилась девочка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Роды приняли в городском родильном доме в Пензе. Малышка родилась в 4 часа 5 минут», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что второй в новогоднюю ночь также родилась девочка — она появилась на свет в перинатальном центре областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в 4 часа 15 минут.

«Ее вес — 2 кг 800 граммов, рост — 52 см», — сказано в сообщении.

«Как гласит народная примета, рождение именно девочки в новогоднюю ночь является хорошим знаком, значит, год будет удачным и плодородным», — отмечается в тексте.

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