Пензенская полиция подвела итоги работы по охране общественного порядка в новогоднюю ночь Общество

Пенза, 2 января 2023. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области подвело итоги работы по охране общественного порядка в новогоднюю ночь.

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По данным пресс-службы ведомства, в праздничных мероприятиях на территории региона приняли участие свыше 12 тыс. человек. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий в период их проведения допущено не было.

Безопасность граждан обеспечивали 460 сотрудников органов внутренних дел, а также Росгвардии и 146 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

За дежурные сутки зарегистрировано 10 сообщений криминального характера. Произошло одно ДТП, в котором погиб человек. За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 14 водителей.