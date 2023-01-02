Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области Общество

Пенза, 2 января 2023. PenzaNews. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области во вторник, 3 января. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 3 января 2023 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидаются порывы ветра 15–18 метров в секунду», — сказано в тексте.

На сайте ведомства также сообщается, что, по прогнозу, будет облачно, ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем по всей территории осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица, температура воздуха ночью -1...-6ºС, днем -2...+3ºС.

Кроме того, указано, что существует вероятность возникновения ДТП и «чрезвычайных ситуаций (происшествий) до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач».