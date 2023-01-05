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Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут в Пензенской области с 6 по 8 января

12:22 | 05.01.2023 | Общество

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Пенза, 5 января 2023. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет на территории Пензенской области с 6 по 8 января.

Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут в Пензенской области с 6 по 8 января. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием, в том числе медицинским.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или по телефону 02», — говорится в тексте.

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