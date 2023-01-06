В Пензенской области прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности Общество

Пенза, 6 января 2023. PenzaNews. Оранжевый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области с 7 по 11 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 7 по 11 января 2023 года прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности: на территории Пензенской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9ºС и более», — сказано в тексте.

На сайте ведомства сообщается также, что 7 января местами по региону ожидается -30ºС.

«Уважаемые жители Пензенской области! Соблюдайте правила пожарной безопасности и использования обогревательных приборов! Не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов. Опасайтесь переохлаждения и обморожения! Будьте бдительны и осторожны!» — говорится в тексте.