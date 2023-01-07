Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством Общество

Пенза, 7 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот один из самых почитаемых православных праздников питает добрые чувства и помыслы, служит благородным целям единения миллионов людей на основе незыблемых духовно-нравственных ценностей. В светлые рождественские дни особенно важно проявлять заботу о ближних, делиться теплом и любовью с теми, кто нам дорог», — отметил глава региона.

«Замечательно, что завещанные предками, бережно сохраненные Русской православной церковью христианские традиции мира, милосердия, сострадания и справедливости сегодня приумножаются, передаются подрастающим поколениям», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал православным верующим душевной радости, крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.