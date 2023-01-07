Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством Общество

Пенза, 7 января 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это светлый праздник веры, любви и милосердия. Он пробуждает в наших сердцах добрые чувства, дарит ощущение мира и гармонии, направляет на путь нравственного и духовного развития, рождает в нас желание творить добро и помогать окружающим, поддерживая тех, кто в этом нуждается», — отметил он.

«На пензенской земле, где всегда мирно жили представители разных национальностей и религиозных конфессий, данный праздник приобретает особый смысл как символ согласия и взаимопонимания между людьми», — подчеркнул спикер гордумы.

Владимир Мутовкин пожелал православным верующим крепкого здоровья, большого счастья, мира и Божьей помощи во всех благих делах и начинаниях.