16:26:56 Суббота, 7 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством

10:36 | 07.01.2023 | Общество

Печать

Пенза, 7 января 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым.

Владимир Мутовкин поздравил православных верующих с Рождеством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это светлый праздник веры, любви и милосердия. Он пробуждает в наших сердцах добрые чувства, дарит ощущение мира и гармонии, направляет на путь нравственного и духовного развития, рождает в нас желание творить добро и помогать окружающим, поддерживая тех, кто в этом нуждается», — отметил он.

«На пензенской земле, где всегда мирно жили представители разных национальностей и религиозных конфессий, данный праздник приобретает особый смысл как символ согласия и взаимопонимания между людьми», — подчеркнул спикер гордумы.

Владимир Мутовкин пожелал православным верующим крепкого здоровья, большого счастья, мира и Божьей помощи во всех благих делах и начинаниях.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом За оплату покупок чужой банковской картой жителю Пензы грозит реальный срок
В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом Полицейские задержали двоих жителей Пензы, совершивших кражу одежды из спортивного магазина
В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама