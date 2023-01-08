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В Пензенской области из-за сильных морозов введен режим повышенной готовности

13:29 | 08.01.2023 | Общество

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Пенза, 8 января 2023. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен на территории Пензенской области из-за сильных морозов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области из-за сильных морозов введен режим повышенной готовности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ввести с 7 по 11 января 2023 года режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС) на территории всей Пензенской области. Основанием введения режима повышенной готовности считать опасное метеорологическое явление — сильный мороз», — говорится в документе.

Из текста также следует, что исполнительным органам государственной власти поручено организовать межведомственное взаимодействие, привести в готовность имеющиеся в распоряжении силы и средства к реагированию «в случае возникновения аварий и катастроф на подведомственных объектах, объектах топливно-энергетического комплекса, социальной, жилищной, образовательной сферы, сферы культуры и здравоохранения».

Кроме того, в соответствии с распоряжением ГУ МЧС России по Пензенской области рекомендовано привести в готовность силы и средства на случай возникновения аварий и пожаров; региональному УМВД — усилить патрулирование трасс; главам администраций городских округов и муниципальных районов поручено проинформировать население о введении режима повышенной готовности, необходимости до минимума сократить нахождение на открытом воздухе, соблюдении мер пожарной безопасности и действиях в случае обморожения.

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