Пензенская полиция подвела итоги работы по охране общественного порядка в новогодние и рождественские праздники Общество

Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области подвело итоги работы по охране общественного порядка в новогодние и рождественские праздники.

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По данным пресс-службы ведомства, в массовых мероприятиях на территории региона приняли участие около 18 тыс. человек. Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий в период их проведения допущено не было.

Безопасность граждан обеспечивали 870 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.

В период с 1 по 8 января на территории Пензенской области зарегистрировано 206 преступлений, в том числе пять убийств и 49 краж.