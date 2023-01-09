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Пензенская полиция подвела итоги работы по охране общественного порядка в новогодние и рождественские праздники

13:34 | 09.01.2023 | Общество

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Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Управление МВД России по Пензенской области подвело итоги работы по охране общественного порядка в новогодние и рождественские праздники.

Пензенская полиция подвела итоги работы по охране общественного порядка в новогодние и рождественские праздники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным пресс-службы ведомства, в массовых мероприятиях на территории региона приняли участие около 18 тыс. человек. Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий в период их проведения допущено не было.

Безопасность граждан обеспечивали 870 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций.

В период с 1 по 8 января на территории Пензенской области зарегистрировано 206 преступлений, в том числе пять убийств и 49 краж.

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