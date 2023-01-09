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В Пензенской области выявлено четыре нарушения лесного законодательства

14:05 | 09.01.2023 | Общество

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Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Четыре нарушения лесного законодательства, в том числе два факта незаконной рубки деревьев, выявлено в Пензенской области в период с 31 декабря по 8 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Пензенской области выявлено четыре нарушения лесного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Ломовском лесничестве [...] выявлена незаконная рубка трех сухостойных деревьев породы дуб. Лицо, совершившее незаконную рубку, установлено. Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы. В Мокшанском лесничестве [...] была обнаружена незаконная рубка деревьев породы дуб, объем незаконно заготовленной древесины составил 6,55 кубометра. Причиненный ущерб составил 583 тыс. рублей. Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы с целью установления виновного лица и привлечения его к установленной законом ответственности», — сказано в тексте.

Из него следует, что всего в период новогодних праздников на территориях лесного фонда Пензенской области было проведено 128 рейдовых мероприятий.

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