В Пензенской области выявлено четыре нарушения лесного законодательства Общество

Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Четыре нарушения лесного законодательства, в том числе два факта незаконной рубки деревьев, выявлено в Пензенской области в период с 31 декабря по 8 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«В Ломовском лесничестве [...] выявлена незаконная рубка трех сухостойных деревьев породы дуб. Лицо, совершившее незаконную рубку, установлено. Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы. В Мокшанском лесничестве [...] была обнаружена незаконная рубка деревьев породы дуб, объем незаконно заготовленной древесины составил 6,55 кубометра. Причиненный ущерб составил 583 тыс. рублей. Материалы по данному факту направлены в правоохранительные органы с целью установления виновного лица и привлечения его к установленной законом ответственности», — сказано в тексте.

Из него следует, что всего в период новогодних праздников на территориях лесного фонда Пензенской области было проведено 128 рейдовых мероприятий.