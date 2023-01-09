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Пензенских школьников научат безопасному поведению в интернете

17:46 | 09.01.2023 | Общество

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Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Пензенская область присоединится к новому сезону всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», который направлен на повышение цифровой грамотности школьников. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 9 января.

Пензенских школьников научат безопасному поведению в интернете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно научить школьников распознавать в социальных сетях мошенников, противостоять возможным вызовам и угрозам, защищать личные данные в сети интернет. Это очень важные и полезные навыки. Такое обучение должно начинаться со школьной скамьи и продолжаться по мере взросления человека и развития технологий», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что для учеников разного возраста необходима адаптированная подача информации, которая должна быть доступной и понятной.

«Информация должна иметь практическую пользу, школьникам нужно уметь применять полученные знания на практике. Хорошо, если наставники заранее пообщаются с детьми и соберут вопросы, которые больше всего их интересуют. Повышение уровня цифровой грамотности в регионе — тема очень актуальная», — резюмировал Олег Мельниченко.

По информации пресс-службы облправительства, занятия по цифровой грамотности, которые рассчитаны на учеников 4-11 классов, начнутся в феврале.

Материалы «Цифрового ликбеза» предназначены также для родителей и педагогов.

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