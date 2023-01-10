13:02:50 Вторник, 10 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области с 31 декабря по 8 января произошло 33 пожара

10:02 | 10.01.2023 | Общество

Печать

Пенза, 10 января 2023. PenzaNews. 33 пожара произошло на территории Пензенской области с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области с 31 декабря по 8 января произошло 33 пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение числа пожаров составило 33%», — отмечается в тексте.

В нем указано, что основные причины пожаров с гибелью людей — нарушение правил устройства и эксплуатации печей, газового и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

«Должностными лицами органов государственного пожарного надзора ежедневно проводился комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по профилактике нарушений требований пожарной безопасности. Проводились встречи с населением, распространялись листовки о соблюдении требований пожарной безопасности. Сотрудники управления надзорной деятельности в период новогодних праздников ежедневно проводили профилактические рейды в частном жилом секторе», — добавляется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе мужчина похитил бытовую технику из арендуемой квартиры В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области женщина по совету «сотрудника банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестные номера Пензячка лишилась более 81 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области в 2022 году создано 11 сельскохозяйственных потребкооперативов
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама