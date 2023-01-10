В Пензенской области с 31 декабря по 8 января произошло 33 пожара Общество

Пенза, 10 января 2023. PenzaNews. 33 пожара произошло на территории Пензенской области с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение числа пожаров составило 33%», — отмечается в тексте.

В нем указано, что основные причины пожаров с гибелью людей — нарушение правил устройства и эксплуатации печей, газового и электрооборудования, а также неосторожное обращение с огнем.

«Должностными лицами органов государственного пожарного надзора ежедневно проводился комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации по профилактике нарушений требований пожарной безопасности. Проводились встречи с населением, распространялись листовки о соблюдении требований пожарной безопасности. Сотрудники управления надзорной деятельности в период новогодних праздников ежедневно проводили профилактические рейды в частном жилом секторе», — добавляется в сообщении.