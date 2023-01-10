21:32:45 Вторник, 10 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Минлесхоз Пензенской области подвел итоги мероприятий по охране хвойных деревьев в предновогодний период

17:33 | 10.01.2023 | Общество

Печать

Пенза, 10 января 2023. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвело итоги мероприятий по охране деревьев хвойных пород в предновогодний период.

Минлесхоз Пензенской области подвел итоги мероприятий по охране хвойных деревьев в предновогодний период. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, было организованно 581 патрулирование, на предмет необходимости соблюдения норм лесного законодательства проведено 514 профилактических бесед с жителями.

В тексте указано, что в ходе проведения рейдовых мероприятий была выявлена незаконная рубка сырорастущих сосен объемом 102,3 кубометра, причиненный ущерб составил 3,8 млн. рублей; кроме того, был установлен факт незаконной выкопки лесных насаждений объемом 1,33 кубометра, ущерб составил 7 тыс. рублей.

«Материалы по данным фактам направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке аудиоколонки
В Пензе мужчина похитил бытовую технику из арендуемой квартиры В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области женщина по совету «сотрудника банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестные номера Пензячка лишилась более 81 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама