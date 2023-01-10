Минлесхоз Пензенской области подвел итоги мероприятий по охране хвойных деревьев в предновогодний период Общество

Пенза, 10 января 2023. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвело итоги мероприятий по охране деревьев хвойных пород в предновогодний период.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, было организованно 581 патрулирование, на предмет необходимости соблюдения норм лесного законодательства проведено 514 профилактических бесед с жителями.

В тексте указано, что в ходе проведения рейдовых мероприятий была выявлена незаконная рубка сырорастущих сосен объемом 102,3 кубометра, причиненный ущерб составил 3,8 млн. рублей; кроме того, был установлен факт незаконной выкопки лесных насаждений объемом 1,33 кубометра, ущерб составил 7 тыс. рублей.

«Материалы по данным фактам направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении.