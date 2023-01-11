Олег Мельниченко сообщил об отправке первого в этом году гуманитарного груза в зону СВО Общество

Пенза, 11 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отправке первого в этом году гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Фото: Pnzreg.ru

«Отправили первый в этом году гуманитарный груз для наших бойцов, которые находятся в зоне проведения СВО. В посылках — техника, которая необходима для выполнения боевых задач. Это рации дальнего действия с шифрованием сообщений, IP-телефония, другие приборы. Также мы отправили им антидроновое ружье, которое позволяет выводить из строя беспилотные летательные аппараты противников», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 11 января.

«В такие холода нужны средства обогрева. Мы предусмотрели это, направили военнослужащим 20 дизельных печей и дополнительные буржуйки. Неравнодушные пензенцы помогли собрать теплые вещи, продукты питания, которые мы также отправили этим грузом», — добавил губернатор.

«Сбор гуманитарных грузов не останавливаем, регулярно направляем нашим бойцам все необходимое, ведь им как никогда нужна помощь и поддержка», — подчеркнул Олег Мельниченко.