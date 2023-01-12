Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

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«Прокуратура — ключевое звено правоохранительной системы страны. С каждым годом ваша роль в жизнедеятельности общества неуклонно растет, но стратегическое направление плодотворной деятельности остается неизменным — вы твердо стоите на страже национальных интересов, прав и свобод граждан России, вносите достойный вклад в развитие правового и демократического государства», — отметил глава региона.

Он также выразил благодарность за добросовестный труд, честное исполнение служебного долга и ответственное отношение к порученному делу.

«Высокие принципы служения Отечеству и народу заложили славные ветераны, долгие годы верой и правдой служившие укреплению верховенства закона. Передавая молодежи обширные знания, щедро делясь богатым опытом, вы подготовили достойную смену, которая призвана сохранить и приумножить лучшие традиции предшественников», — подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко пожелал работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.