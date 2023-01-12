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Владимир Мутовкин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

10:07 | 12.01.2023 | Общество

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Пенза, 12 января 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.

Владимир Мутовкин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Являясь главным оплотом справедливости, вы обеспечиваете законность и правопорядок в обществе, защищаете права, интересы и спокойствие своих сограждан, способствуя укреплению российской государственности. С уверенностью могу сказать, что каждого из работников прокуратуры отличает высочайший уровень профессионализма, преданность делу, честность, мужество и принципиальность», — отметил спикер гордумы.

«Благодарю вас за нелегкий труд! Убежден, что, продолжая и приумножая лучшие традиции своих предшественников, вы и впредь будете успешно справляться со всеми стоящими перед вами служебными задачами», — добавил он.

Особые слова признательности Владимир Мутовкин адресовал ветеранам ведомства.

«Спасибо за преданное служение Родине и воспитание достойной смены профессионалов!» — сказал он.

Председатель гордумы пожелал работникам прокуратуры здоровья, счастья, мира, добра и дальнейших успехов на благо России во имя верховенства закона.

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