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Алексей Павлов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

12:01 | 12.01.2023 | Общество

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Пенза, 12 января 2023. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов поздравил работников и ветеранов надзорного ведомства с профессиональным праздником.

Алексей Павлов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Более трех веков миновало с тех пор, как в России появился институт прокурорского надзора. Наше государство претерпело немало реформ и изменений, но прокуратура всегда обеспечивала и продолжает обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служит Отечеству и народу», — отметил он.

«Органы прокуратуры — это прежде всего люди, сплоченный коллектив. В прокуратуре Пензенской области работают профессионалы высокого класса, чьи заслуги по достоинству оценены руководством Генеральной прокуратуры России и нашей страны. Уважаемые коллеги, ваша преданность присяге, честное служение Отечеству — залог авторитета органов прокуратуры и веры людей в торжество закона», — подчеркнул прокурор региона.

Особую признательность он выразил ветеранам органов прокуратуры, чей накопленный десятилетиями профессиональный опыт помогает молодому поколению работников.

«Благодарю коллектив органов прокуратуры Пензенской области за проделанную работу и поздравляю с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и безупречной преданности делу!» — цитирует Алексея Павлова пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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