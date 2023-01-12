В Пензе состоялось торжественное совещание, посвященное Дню работника прокуратуры Общество

Пенза, 12 января 2023. PenzaNews. Торжественное совещание, посвященное Дню работника прокуратуры Российской Федерации, состоялось в прокуратуре Пензенской области в четверг, 12 января.

Фото: Pnzreg.ru

Прокурор региона Алексей Павлов поздравил коллег с профессиональным праздником, поблагодарил за добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и принципиальность, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле укрепления законности и правопорядка.

Профессионализм отдельных работников прокуратуры Пензенской области отмечен генеральным прокурором России Игорем Красновым. В торжественной обстановке Алексей Павлов вручил 16 работникам и пенсионеру прокуратуры ведомственные награды.

С поздравительной речью перед собравшимися выступил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Он выразил представителям надзорного ведомства признательность за добросовестное служение закону и вручил отличившимся благодарственные письма.

Работников прокуратуры поздравили также главный федеральный инспектор по Пензенской области Сергей Щеткин, председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков и полномочный представитель губернатора в Заксобрании Наталья Канцерова.

Кроме того, к поздравлениям прокуроров присоединились руководители судебных и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.