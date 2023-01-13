Владимир Мутовкин поздравил журналистов с Днем российской печати Общество

Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников средств массовой информации с Днем российской печати.

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«Своим созидательным трудом вы информируете людей о важнейших событиях, происходящих в нашем городе, стране и в мире, формируете общественное мнение, ведете большую разъяснительную и просветительскую работу, помогая своим согражданам находить ответы на самые актуальные и волнующие их вопросы», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил журналистов за всестороннее, объективное и оперативное освещение деятельности Пензенской городской думы и жизни областного центра и выразил надежду, что диалог власти и СМИ, как и прежде, будет плодотворным и конструктивным.

«Пусть ваши профессионализм, безграничная работоспособность, честность и высокая гражданская активность позволят и впредь успешно справляться с самыми сложными трудовыми задачами, сохраняя любовь своих читателей. От всей души желаю вам счастья, здоровья, мира, добра, творческой энергии, острого пера, креативных идей и дальнейших побед на профессиональном поприще!» — цитирует поздравление Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.