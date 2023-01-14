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Дмитрий Куликов отмечает 75-летний юбилей

10:42 | 14.01.2023 | Общество

Печать

Пенза, 14 января 2023. PenzaNews. Ветеран пензенского телевидения Дмитрий Куликов отмечает 75-летний юбилей.

Дмитрий Куликов отмечает 75-летний юбилей

Фото: Pnzreg.ru

С самого утра его поздравляют родные и близкие, друзья и знакомые, а также бывшие коллеги, с которыми он работал много лет.

Кроме того, поздравления поступили от представителей власти и политической партии «Единая Россия».

Накануне вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню российской печати, вручил Дмитрию Куликову медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени.

Куликов Дмитрий Петрович родился в Пензе 14 января 1948 года.

Окончил среднюю школу №1 имени В.Г. Белинского, затем — Пензенский политехнический институт.

Впервые пришел на телевидение еще будучи школьником — в 1958 году. В старших классах вел еженедельную информационную передачу «На школьной волне», позже был корреспондентом и ведущим молодежной программы «Парус».

В 1971 году поступил на работу в редакцию промышленных передач пензенского телевидения. В последующие годы работал во всех телевизионных жанрах — проводил журналистские расследования, снимал очерки, вел прямые репортажи и новостные эфиры. Являлся ведущим авторских программ «Грани научно-технического прогресса», «Телевизионный смотр эффективности и качества», «Строитель» и других.

Ему принадлежит идея названия «9 канал» — бренда, с которым пензенское телевидение развивалось начиная с 1989 года.

Дмитрий Куликов в разные годы являлся главным редактором, директором программ, заместителем председателя Пензенской государственной телерадиокомпании (ПГТРК). Под его руководством в 2001 году государственное телевидение в Пензе вошло в единую систему информационного вещания под брендом «Вести».

С января 2005 года по декабрь 2010 года руководил информационным вещанием телеканала «Экспресс», являлся автором и ведущим аналитической программы «События в деталях».

В 2013 году сотрудничал с информационным агентством «PenzaNews», являлся ведущим пресс-конференций, организуемых на базе пресс-центра.

Отмечен многочисленными грамотами и благодарностями.

Награжден памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

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