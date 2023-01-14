14 пензенских НКО выиграли президентские гранты на сумму более 27 млн. рублей Общество

Пенза, 14 января 2023. PenzaNews. Четырнадцать некоммерческих организаций Пензенской области получат более 27 млн. рублей по итогам первого в 2023 году конкурса президентских грантов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Максимальный грант — 5 млн. 290 тыс. 697 рублей — выиграла автономная некоммерческая организация по профилактике вредных привычек «Наука и образование» на реализацию проекта «Современная профилактика. Масштабирование».

Региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Пензенской области сможет потратить 2 млн. 999 тыс. 848,49 рубля на проект «Бессмертие на Волге».

Автономной некоммерческой организации по оказанию социальных услуг «ЗАТО единая семья» будет выделено 2 млн. 998 тыс. 404,8 рубля на проект «Семейный интерактивный центр «Family Time Next».

Автономная некоммерческая организация поддержки семьи и духовно-нравственного просвещения «Верба», представившая проект «Семейный квест», получит 2 млн. 947 тыс. 212 рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию науки «Реактор» выиграла грант в размере 2 млн. 141 тыс. 249 рублей, деньги будут направлены на реализацию проекта «ГагаринFest: очно-дистанционная астрономия».

Благотворительному фонду «Спутник дворняги» будет предоставлено 2 млн. 75 тыс. 134 рубля на проект «Стерилизуй во благо».

Благотворительный фонд «Нарконет» получит 1 млн. 880 тыс. 969 рублей на реализацию проекта «Мой выбор — мое будущее».

Автономная некоммерческая организация по защите прав налогоплательщиков «Честные налоги» сможет потратить 1 млн. 745 тыс. 285 рублей на проект «Сила в знании».

Фонду социальной поддержки населения «Святое дело» будет выделено 1 млн. 527 тыс. 5,15 рубля на проект «Птицы белые».

Местная православная религиозная организация прихода Вознесенской церкви Пензы, представившая проект «Будем жить-2. Обеспечение вещевой помощью беженцев и нуждающихся жителей области», получит 986 тыс. 661,5 рубля.

Пензенская региональная молодежная общественная организация по поддержке одаренных детей и молодежи «Моно» выиграла грант в размере 862 тыс. 860 рублей, средства будут потрачены на реализацию проекта «Конкурс педагогических команд образовательных организаций Пензенской области «Лидеры образования – 2023».

Автономной некоммерческой организации «Центр развития чтения и культурных инициатив «Книга жизни» выделят 806 тыс. 721 рубль на проект «Детский центр «Единство».

Региональная общественная организация «Башмаковское землячество» выиграла грант в размере 498 тыс. 909 рублей, деньги будут направлены на реализацию проекта «Образовательный турмаршрут «Башмаково туристическое».

Минимальный грант — 478 тыс. 679 рублей — получит пензенская региональная организация общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии», которая представила проект «Соединяя доброту».