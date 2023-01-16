В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» Общество

Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области подвело итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса», которое прошло в минувшее воскресенье, 15 января.

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«На территории Пензенской области сотрудниками Госавтоинспекции проведена профилактическая операция «Встречная полоса», цель которой заключается в снижении дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. В ходе проведения мероприятия [...] к административной ответственности привлечены 89 водителей», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.