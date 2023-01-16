В Земетчинском районе выявлены нарушения лесного законодательства Общество

Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. Нарушения лесного законодательства выявлены в Земетчинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона.

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«На территории Юрсовского лесничества должностными лицами управления лесного хозяйства проведены мероприятия по лесной охране. При проведении указанных мероприятий выявлены факты нарушения правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в ст. 23 Лесного кодекса РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в отношении виновных лиц возбуждено семь дел об административных нарушениях.