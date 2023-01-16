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В Земетчинском районе выявлены нарушения лесного законодательства

13:12 | 16.01.2023 | Общество

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Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. Нарушения лесного законодательства выявлены в Земетчинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона.

В Земетчинском районе выявлены нарушения лесного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории Юрсовского лесничества должностными лицами управления лесного хозяйства проведены мероприятия по лесной охране. При проведении указанных мероприятий выявлены факты нарушения правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в ст. 23 Лесного кодекса РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в отношении виновных лиц возбуждено семь дел об административных нарушениях.

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