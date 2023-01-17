В Кузнецке прокуратура проверит соблюдение температурного режима в образовательных организациях Общество

Пенза, 17 января 2023. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области проводит проверку соблюдения температурного режима в образовательных организациях.

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«По появившейся в сети интернет информации о нарушении температурного режима в образовательной организации Кузнецка прокуратура города с привлечением специалистов территориального подразделения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организовала проверку исполнения санитарных требований. Будет проведен анализ температурного режима в образовательных учреждениях города», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она напомнила, что, согласно требованиям СанПиН, в учебных помещениях, кабинетах, аудиториях для детей старше 7 лет и молодежи температура воздуха должна составлять от 18 до 24°C.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — сказала собеседница агентства.