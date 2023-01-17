Мельниченко назвал масштабными планы по ремонту дорог в 2023 году Общество

Пенза, 17 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал масштабными планы по ремонту дорог в 2023 году.

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«Готовимся к выполнению намеченных планов по ремонту дорог. Они в этом году масштабные. Прошлым летом президентом России Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена большая задача — привести в порядок сеть опорных дорог по всей стране за 5 лет. Это еще один наш шаг к ее реализации. За счет субсидий из регионального дорожного фонда в 1 млрд. рублей планируем отремонтировать 52 дороги местного значения и завершить работы на 14 переходящих объектах. Все вместе это 120 км. Отмечу, что сумма, предусмотренная на работы, не окончательная, она будет корректироваться в соответствии с возможностями бюджета. Чтобы уложиться в сроки, до 1 марта собираемся заключить контракты. Важно сразу понимать, где может сложиться экономия и где может вырасти стоимость. Это позволит действовать незамедлительно», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 17 января.

Он отметил, что сейчас в так называемой «зеленой зоне» находится 28 объектов.

«Там уже разработана документация, получено положительное экспертное заключение. Из них три дороги в Башмаковском районе, по две — в Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Наровчатском районах, по одной — в Бековском, Лопатинском, Малосердобинском, Мокшанском, Неверкинском, Нижнеломовском, Тамалинском, Сосновоборском и Никольском районах», — уточнил губернатор.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что на глав администраций районов возложена особая ответственность. Именно они знают положение дел на местах, какие дороги наиболее проблемные. Это позволяет не откладывать дела в долгий ящик: оперативно разрабатывать всю необходимую документацию и переходить непосредственно к работе», — добавил Олег Мельниченко.