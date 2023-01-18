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В Пензенской области с начала года произошло 96 пожаров — МЧС

12:58 | 18.01.2023 | Общество

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Пенза, 18 января 2023. PenzaNews. 96 пожаров произошло на территории Пензенской области с начала 2023 года, погибли 16 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по региону в среду, 18 января.

В Пензенской области с начала года произошло 96 пожаров — МЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что с целью предупреждения пожаров в быту сотрудники ведомства проводят противопожарные инструктажи с жильцами частных жилых домов.

«Основное внимание уделяется разъяснению правил установки и эксплуатации отопительных печей, а также правил эксплуатации электронагревательных приборов в жилом помещении», — сказано в тексте.

ГУ МЧС России по Пензенской области призывает жителей региона не пренебрегать требованиями пожарной безопасности и быть осторожными с огнем.

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