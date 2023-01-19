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Олег Мельниченко посетил ночью крещенскую купель на ГПЗ-24 в Пензе

09:29 | 19.01.2023 | Общество

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Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил ночью крещенскую купель, оборудованную в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе.

Олег Мельниченко посетил ночью крещенскую купель на ГПЗ-24 в Пензе

Фото: T.me/omelnichenko

«Сегодня значимый день для православных пензенцев — Крещение Господне. Многие пришли к оборудованным купелям, чтобы окунуться. Одно из таких мест, которое расположено на ГПЗ-24, посетил лично, посмотрел, как организована работа правоохранителей, спасателей, медиков, ведь безопасность наших граждан — самое важное. Убедился, что все организовано на хорошем уровне», — написал глава региона в своем Telegram-канале ночью в четверг, 19 января.

«Поздравляю с этим светлым праздником! Желаю всем пензенцам крепкого здоровья и счастья. Пусть у ваших родных и близких всегда все будет хорошо!» — пожелал Олег Мельниченко.

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