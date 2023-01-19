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В Пензенской области крещенские купания прошли без происшествий

12:49 | 19.01.2023 | Общество

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Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Крещенские купания прошли в Пензенской области без происшествий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области крещенские купания прошли без происшествий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего для проведения купаний на территории области было открыто и оборудовано 72 купели. Все купели были приняты к эксплуатации комиссиями, организованными муниципальными районами и городскими округами», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в местах проведения крещенских купаний дежурили сотрудники МЧС, пензенского пожарно-спасательного центра, а также полицейские и медики.

Кроме того, в тексте указано, что в предполагаемых местах неорганизованного купания были выставлены посты безопасности.

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