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В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 21 января состоится семейный киносеанс

11:17 | 20.01.2023 | Общество

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Пенза, 20 января 2023. PenzaNews. Семейный киносеанс в рамках проекта «Погружение в кино», организованного компанией «Ростелеком» при поддержке видеосервиса Wink, состоится в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в предстоящую субботу, 21 января.

В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 21 января состоится семейный киносеанс

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как следует из сообщения пресс-службы оператора, поступившего в ИА «PenzaNews», зрителям будет показан фильм «Мой друг мистер Персиваль».

«В центре сюжета — детские воспоминания бизнесмена и семьянина Майкла Кингли. Он рассказывает своей внучке о том, как, будучи ребенком, спас и вырастил мистера Персиваля — пеликана-сироту. Их удивительная дружба и невероятные приключения навсегда оставили глубокий след в жизни обоих», — сказано в тексте.

Из него следует, что мероприятие начнется в 15.30, в его рамках гости также смогут принять участие в розыгрыше промокодов на бесплатную подписку «5 в 1» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 171 телеканал и 50 тыс. фильмов и сериалов.

В пресс-релизе отмечается, что количество мест на кинопоказ ограничено, предварительная запись осуществляется по телефону: +7 (8412) 42-42-16.

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