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«Термодом» в 2023 году планирует вести более 73 тыс. кв. метров жилья

15:38 | 20.01.2023 | Общество

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Пенза, 20 января 2023. PenzaNews. Строительный холдинг «Термодом» в 2023 году планирует вести в эксплуатацию более 73 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил директор по капитальному строительству «Термодома» Магомед Агамагомедов, видео с его комментарием размещено на сайте компании.

«Термодом» в 2023 году планирует вести более 73 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За 2022 год удалось построить и ввести в эксплуатацию 49 тыс. кв. метров жилья, то есть поставленный план был реализован в полном объеме. [...] В 2023 году планируем вести в эксплуатацию более 73 тыс. кв. метров», — сказал он.

По словам Магомеда Агамагомедова, все объекты находятся в работе.

«Они обеспечены всей исходной разрешительной документацией, проектной документацией, и до конца текущего года объекты будут введены в эксплуатацию. Но, безусловно, мы на этом не стоим. Планируем проектировать объекты уже на 2025–2026 годы с запасом. Соответственно, на сегодняшний день те проекты, контракты на проектирование, которые имеются, позволяют нам обеспечить задел по проектно-сметной документации более чем на 350 тыс. кв. метров», — отметил директор по капитальному строительству.

Он пояснил, что речь идет, в частности, о «Созвездии» и его второй очереди.

«Предварительно получили согласование с аэропортом по поводу возможности строительства 30-этажных наших двух объектов. Есть положительное решение. И мы один из этих объектов в текущем году уже начнем проектировать», — сказал Магомед Агамагомедов.

«Кроме того, по жилищному строительству мы с учетом специфики нашего холдинга, чтобы загрузить наше производственные мощности, проектируем большой объем панельного строительства. Ну и с компанией из Екатеринбурга планируем попробовать запроектировать жилой комплекс по каркасному домостроению», — добавил он.

По оценке Магомеда Агамагомедова, потенциал холдинга «Термодом» позволяет вводить в эксплуатацию более 100 тыс. кв. метров жилья ежегодно.

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