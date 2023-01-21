Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Земетчинский и Башмаковский районы Общество

Пенза, 21 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил с рабочим визитом Земетчинский и Башмаковский районы в минувшую пятницу, 20 января.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездок глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В Земетчино вручил семьям жилищные сертификаты и свидетельство на выплату для подключения дома к газу маме бойца СВО. Продолжим работать над тем, чтобы людей, чьи условия жизни улучшаются, становилось больше», — написал он.

Олег Мельниченко сообщил, что на встрече с руководством района поручил предусмотреть 5,8 млн. рублей на ремонт кровли и замену окон в школе села Салтыково; кроме того, принято решение выделить дополнительные средства на ремонт дорог и около 8 млн. рублей на объекты по программе «Чистая вода».

В поселке Пролетарский глава региона оценил ремонт дома культуры.

«Работы проведены качественно. Теперь жители поселка, а это почти 1 тыс. человек, смогут проводить досуг в комфортных условиях», — отметил губернатор.

Посещая Башмаковский район, Олег Мельниченко проверил, как отремонтирована школа в селе Тимирязево, как ведется ремонт школы в райцентре, и пообщался с жителями.

Фото: Pnzreg.ru

«В 2021-м я поручил выделить порядка 9 млн. рублей на ремонт здания [школы в Тимирязево]. Там сделали крышу, заменили окна, двери. Теперь надо поменять систему отопления. Поручил включить школу в программу на 2024 год. В Башмаково продолжается капремонт школы №2 по президентской программе. Готовность — 65%. 1 сентября она будет работать. Надо еще благоустроить территорию. На встрече с жителями Башмаковского района узнал о проблемах, которые волнуют людей. В частности, по их просьбе ускорим ремонт дороги от села Шереметьево и дополнительно выделим 3,5 млн. рублей на благоустройство района», — написал глава региона.

Также Олег Мельниченко сообщил, что оценил готовность районов к посевной и осмотрел технику.

«Пензенские аграрии из года в год дают хорошие урожаи, а для его хранения нужны мощности. Наша задача — наращивать емкости, поэтому в плане поездки были два объекта: земетчинский элеватор на 56 тыс. тонн и башмаковский, который после модернизации выйдет на объем за 200 тыс. тонн. Он станет крупнейшим в ПФО», — отметил губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

«Вижу работу в районах, главы не сидят на месте. Продолжу практику поездок, общения с главами сельских поселений, они лучше всех знают проблемы своих территорий», — подчеркнул Олег Мельниченко.