Скончался Иван Шувалов Общество

Пенза, 24 января 2023. PenzaNews. Кандидат филологических наук, бывший проректор по учебной работе Пензенского государственного педагогического института имени В.Г. Белинского, почетный профессор, основатель кафедры «Журналистика» Иван Шувалов скончался на 87-м году жизни.

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«Вся жизнь Ивана Федоровича Шувалова была посвящена родному вузу. В памяти коллег и учеников он навсегда останется проницательным, мудрым, справедливым и волевым руководителем, ученым с неподражаемой харизмой, Человеком с большой буквы», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Пензенского государственного университета.

Прощание с Иваном Шуваловым состоится в актовом зале учебного корпуса №11 в среду, 25 января, с 11.00 до 12.30.

Шувалов Иван Федорович родился в селе Елшанка Неверкинского района Пензенской области 26 апреля 1936 года.

В 1959 году окончил историко-филологический факультет ПГПИ имени В.Г. Белинского.

В 1960–1963 годах — секретарь комитета ВЛКСМ ПГПИ.

В 1963 году принят ассистентом на кафедру русского языка. Являлся аспирантом заочной формы обучения.

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию.

Работал заместителем декана, с 1974 по 1985 годы — деканом историко-филологического факультета ПГПИ.

В 1985–2000 годах являлся проректором по учебной работе ПГПИ.

С 1996 по 2007 годы — заведующий кафедрой русского языка и журналистики ПГПУ.

В 2007 году избран на должность профессора.

Автор восьми монографий, около 200 статей, нескольких учебных и учебно-методических пособий, организатор многих научно-практических конференций.

Сферой его научных интересов являлись современный русский язык (лексика и синтаксис), стилистика, диалектология, региональное краеведение.

Отличник народного просвещения (1979), Отличник просвещения СССР (1981), почетный работник высшего профессионального образования РФ (1999), почетный профессор ПГПУ имени В.Г. Белинского (2010), заслуженный работник образования Пензенской области (2016). Награжден юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзов России» (2005), медалью «За заслуги перед университетом» (2004), медалью Пушкина (2013).

Скончался 23 января 2023 года.