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Олег Мельниченко вручил дипломы молодым пензенцам, удостоенным премий губернатора

17:54 | 24.01.2023 | Общество

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Пенза, 24 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в канун Дня российского студенчества вручил именные дипломы представителям талантливой молодежи, которые удостоены премий главы региона.

Олег Мельниченко вручил дипломы молодым пензенцам, удостоенным премий губернатора

Фото: Pnzreg.ru

Торжественное мероприятие состоялось в правительстве Пензенской области.

Премии присуждались по номинациям «Социально значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Спортивные достижения».

В числе лауреатов — 23 человека в возрасте от 14 до 35 лет.

Девять человек стали победителями в номинации «Молодежные инициативы» всероссийского и окружного конкурсов молодежных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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