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Олег Мельниченко поздравил пензенских студентов с праздником

09:15 | 25.01.2023 | Общество

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Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил молодежь с Днем российского студенчества.

Олег Мельниченко поздравил пензенских студентов с праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы возлагаем на подрастающее поколение большие надежды. Многие из вас принимают активное участие в форумных молодежных кампаниях и волонтерском движении, становятся победителями и призерами всероссийских и международных конкурсов, успешно доказывают состоятельность своих перспективных проектов. Замечательно, что на пензенской земле растет талантливая молодежь. И в этом немалая заслуга ваших преподавателей. Не случайно 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника», — отметил глава региона.

«Убежден, что обширные знания, креативность, активная гражданская позиция, целеустремленность и энергия помогут вам реализовать богатый потенциал, стать квалифицированными специалистами и подлинными патриотами нашей великой страны», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он пожелал студентам крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.

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