В пензенской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 26 января состоится тематический киносеанс Общество

Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Очередной тематический киносеанс в рамках проекта «Погружение в кино», организованного компанией «Ростелеком» при поддержке видеосервиса Wink, состоится в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в предстоящий четверг, 26 января.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как указано в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews», для просмотра и обсуждения зрителям будет представлен фильм-притча «Лекарство для Веры», который в 2021 году на международном кинофестивале «Sochi Film Festival» был признан победителем в номинации «Лучший художественный фильм».

«В центре сюжета белорусской драмы — история отца Михаила, который совсем недавно получил назначение на приход и счастлив вместе со своей супругой Верой. Но вскоре его в дом приходит беда — любимая жена заболевает. Доктора предлагают препарат, на покупку которого требуется значительная сумма денег. Чтобы спасти жену, Михаил устраивается работать дальнобойщиком — ему предстоят длительные командировки», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что специальным гостем на кинопоказе станет иерей, преподаватель Пензенской духовной семинарии Дионисий Сушко.

Из пресс-релиза следует также, что мероприятие начнется в 18.30, в его рамках постоянным участникам тематических встреч будут вручены промокоды на бесплатную подписку «5 в 1» видеосервиса Wink, которая дает возможность смотреть 171 телеканал и 50 тыс. фильмов и сериалов.

В сообщении напоминается, что количество мест на кинопоказ ограничено, предварительная запись ведется по телефону: +7 (8412) 42-42-16.