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Олег Мельниченко принял участие в праздновании Дня российского студенчества

15:26 | 25.01.2023 | Общество

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Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в торжественном мероприятии по случаю Дня российского студенчества, которое состоялось на территории ПГУ.

Олег Мельниченко принял участие в праздновании Дня российского студенчества

Фото: Pnzreg.ru

По традиции празднование включало в себя театрализованное представление на свежем воздухе, игры и конкурсы, а также парад студотрядов, участники которых отправляются в 63-й агитпоход по районам области.

Как ожидается, более 100 человек в дни зимних каникул обойдут на лыжах села и деревни, чтобы выступить с концертами для их жителей.

Глава региона принял рапорты командиров четырех отрядов и пожелал всем студентам провести свободное время весело и интересно.

«Поздравляю вас с вашим, а вернее будет сказать — с нашим праздником, поскольку мы все на определенном этапе нашей жизни были студентами», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к собравшимся.

«В наши времена День студента еще не имел такого широкого резонанса, а сейчас созданы все условия, чтобы ребята могли не только получать знания, но и полноценно отдыхать. Хорошего вам настроения!» — добавил он.

Фото: Pnzreg.ru

По информации пресс-службы облправительства, в Пензенском государственном университете обучаются 17,5 тыс. человек.

Многие из них совмещают учебу с активной общественной деятельностью, занятиями спортом, творчеством и научной деятельностью.

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