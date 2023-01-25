В Пензенской области в 2022 году выявлено более 200 нарушений законодательства о лесопользовании Общество

Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Более 200 нарушений законодательства о лесопользовании выявлено органами прокуратуры Пензенской области в 2022 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Проведенные прокурорские проверки исполнения законодательства в сфере лесопользования выявили 202 нарушения законов, с целью устранения которых внесено 107 представлений. По результатам их рассмотрения 75 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, в суды направлен 31 иск, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 19 лиц. О недопустимости нарушения закона предостережено 14 лиц», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что особое внимание уделялось пресечению незаконного использования лесных ресурсов.

«По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено шесть уголовных дел по фактам незаконных рубок лесных насаждений», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, на постоянном контроле органов прокуратуры находятся также вопросы охраны лесов от пожаров.

«По результатам мер прокурорского реагирования в 2022 году в 37 граничащих с лесами населенных пунктах обустроены противопожарные минерализованные полосы, в пяти — оборудованы дополнительные источники противопожарного водоснабжения, в 14 населенных пунктах установлены необходимые указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, территории 13 населенных пунктов очищены от сухой травянистой растительности, водонапорные башни 13 населенных пунктов приспособлены для забора воды пожарной техникой, в пяти населенных пунктах подъезд к естественным водоисточникам приведен в нормативное состояние», — сказала старший помощник прокурора региона.

Кроме того, она добавила, что были пресечены нарушения требований пожарной безопасности в пунктах распиловки и торговли лесоматериалами, скорректирована деятельность лесничеств, осуществлявших патрулирование лесных участков.

«Принятые органами прокуратуры области меры способствовали сокращению площади лесных пожаров в пожароопасный период с 126,14 га за 2021 год до 17,9 га за 2022 год, уменьшению числа лесных пожаров с 57 до 15. Все пожары в истекшем году были ликвидированы в день возгорания. Крупные лесные пожары не допущены», — отметила собеседница агентства.