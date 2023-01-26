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Повреждения родильного корпуса больницы Токмака от обстрела ВСУ устранены на 80% — власти

12:26 | 26.01.2023 | Общество

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Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. Работы по восстановлению корпуса родильного и педиатрического отделений больницы города Токмака Пологовского района Запорожской области, который был поврежден в результате обстрелов из РСЗО HIMARS, завершены на 80% благодаря поддержке правительства Пензенской области. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации Токмака Алексей Алипов.

Повреждения родильного корпуса больницы Токмака от обстрела ВСУ устранены на 80% — власти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заменены более 300 окон. [...] Работы проведены процентов на 80. Хочу отметить, это все благодаря поддержке наших шефов — представителей правительства Пензенской области. Замена происходила не только в месте прилета, где все стекла посыпались, но оконные блоки заменили и с противоположной стороны здания», — сказал он.

По словам Алексея Алипова, корпус, который стал непосредственной целью ударов ВСУ, сильно пострадал, здание будет демонтировано и отстроено заново.

3 января ВСУ обстреляли центральную больницу Токмака из РСЗО HIMARS. В момент ракетного удара там работали российские гражданские и военные врачи, которые оказывали помощь местным жителям, пострадавшим от артиллерийских ударов ВСУ.

Командир отдельного медицинского санитарного батальона майор медицинской службы Александр Сеикаев незамедлительно организовал эвакуацию и укрытие больных, а затем остался с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать в безопасное место. В ходе последующих ударов ВСУ находившиеся в здании пациенты и командир медицинского батальона получили ранения, несовместимые с жизнью.

За верность врачебному долгу и героизм Александр Сеикаев был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее и.о. главы ВГА Токмака Алексей Алипов сообщил, что власти города поддержали инициативу члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича назвать больницу именем Александра Сеикаева.

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