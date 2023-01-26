Маршрут движения троллейбусов по «Спутнику» предварительно согласован Общество

Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. Маршрут движения троллейбусов по территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области предварительно согласован. Об этом сообщил директор по капитальному строительству холдинга «Термодом» Магомед Агамагомедов, видео с его комментарием размещено на сайте компании.

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«По транспортной инфраструктуре. В настоящее время на территории области реализуется программа по инфраструктурным бюджетным кредитам. В микрорайоне Арбеково и в микрорайоне Терновка будет организовано два центра, где будут обеспечены и логистика, и диспетчеризация, и ремонтные работы, и [...] стоянки общественного транспорта. И, соответственно, это будет большая артерия, которая связывает две части города и часть Пензенского района именно по общественному транспорту. И мы хотели бы интегрировать [...] «Спутник» вот в эту программу, это нам позволит обеспечить троллейбусное движение по «Городу Спутнику». И в настоящее время мы как раз ведем переговоры с правительством области по срокам реализации данного проекта. Предварительно мы согласовали маршрут на территории «Города Спутника». Это будет с улицы Терновского заезд по Сухумской на улицу Радужную с поворотом на улицу Олимпийскую по кругу до улицы Алой, и с улицы Светлой мы возвращаемся на Радужную и на Терновского», — сказал Магомед Агамагомедов.

По его словам, такой маршрут позволит обеспечить троллейбусным транспортом в шаговой доступности жителей уже застроенных территорий.

«В перспективе это кольцо можно будет расширить, когда будет развиваться и социальная, и жилищная инфраструктура [...] микрорайона», — добавил директор по капитальному строительству «Термодома».