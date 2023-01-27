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Смертность в ДТП на федеральных трассах в Пензенской области в 2022 году снизилась почти на 23%

10:37 | 27.01.2023 | Общество

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Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Количество погибших в ДТП на федеральных трассах в Пензенской области в 2022 году сократилось почти на 23%, число самих аварий уменьшилось более чем на 9%. Такие данные были озвучены на встрече главы Росавтодора Романа Новикова и губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которая состоялась в минувший четверг, 26 января.

Смертность в ДТП на федеральных трассах в Пензенской области в 2022 году снизилась почти на 23%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ключевым результатом прошлого года является снижение аварийности на подведомственной федеральной сети: количества ДТП — на 9,1%, а погибших — на 22,7%. Наша задача сегодня не сбавлять темпы работ и достигать новых показателей, утвержденных пятилетним планом дорожного строительства, а именно — привести к нормативу не менее 85% опорной сети дорог», — приводятся слова Романа Новикова в сообщении, размещенном на сайте Федерального дорожного агентства.

Отмечается, что в период 2023–2027 годов в Пензенской области предусмотрено строительство автодороги М5 «Урал» на участке 466–487 км в обход Спасска, расширение с двух до четырех полос двух участков на трассах «Урал» и Р-208 общей протяженностью 15,2 км, а также устройство защитных слоев на участках федеральных дорог региона.

«В 2022 году по нацпроекту строительно-монтажные работы проводились на 123 региональных и местных дорожных объектах. Их общая протяженность составила свыше 138 км. На эти цели выделили порядка 2,8 млрд. рублей, из которых почти 900 млн. рублей — средства федерального бюджета», — указано в тексте.

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