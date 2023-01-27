Николай Кузяков провел очередной прием граждан Общество

Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, сооснователь кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков провел очередной прием граждан.

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Пензенцы обратились к народному избраннику как с индивидуальными, так и с коллективными просьбами.

Одно из обращений инициативной группы горожан касалось капитального ремонта хоккейной площадки на улице Фабричной.

Жители пояснили, что это любимое место отдыха и занятий спортом детей и подростков микрорайона, но его обустройство требует финансовых затрат — в частности, необходимо отремонтировать деревянные элементы ограждения и заменить сетку.

При этом своими силами местные жители уже восстановили ограждение, установили светильники и залили площадку. В результате этой зимой дети получили возможность кататься на коньках и играть в хоккей в своем дворе.

Николай Кузяков поблагодарил активистов за неравнодушие и пообещал принять меры для того, чтобы площадка отвечала требованиям современного спортивного объекта.

Также в ходе приема были рассмотрены вопросы переселения из аварийного жилья.

Все обращения депутат взял на личный контроль, сообщает пресс-служба гордумы.