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Николай Кузяков провел очередной прием граждан

12:38 | 27.01.2023 | Общество

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Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы седьмого созыва, сооснователь кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков провел очередной прием граждан.

Николай Кузяков провел очередной прием граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Пензенцы обратились к народному избраннику как с индивидуальными, так и с коллективными просьбами.

Одно из обращений инициативной группы горожан касалось капитального ремонта хоккейной площадки на улице Фабричной.

Жители пояснили, что это любимое место отдыха и занятий спортом детей и подростков микрорайона, но его обустройство требует финансовых затрат — в частности, необходимо отремонтировать деревянные элементы ограждения и заменить сетку.

При этом своими силами местные жители уже восстановили ограждение, установили светильники и залили площадку. В результате этой зимой дети получили возможность кататься на коньках и играть в хоккей в своем дворе.

Николай Кузяков поблагодарил активистов за неравнодушие и пообещал принять меры для того, чтобы площадка отвечала требованиям современного спортивного объекта.

Также в ходе приема были рассмотрены вопросы переселения из аварийного жилья.

Все обращения депутат взял на личный контроль, сообщает пресс-служба гордумы.

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