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По факту гибели мужчины при пожаре в Заре организована проверка

18:04 | 27.01.2023 | Общество

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Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в микрорайоне Заря города Пензы.

По факту гибели мужчины при пожаре в Заре организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 24-м часу 26 января 2023 года в доме на улице Новоселов в Пензе произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружен погибшим хозяин дома 1961 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», — сказано в пресс-релизе.

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