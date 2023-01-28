Число прибывших в Пензенскую область мигрантов увеличилось в 2022 году на 52,3% Общество

Пенза, 28 января 2023. PenzaNews. Число прибывших в Пензенскую область мигрантов в 2022 году увеличилось на 52,3% по сравнению с 2021-м. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте УМВД России по региону.

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«Миграционная обстановка в регионе характеризовалась увеличением числа прибывших иностранных граждан и лиц без гражданства. Поставлено на миграционный учет (продлили миграционный учет) 68 тыс. 880 [...] иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказано в документе, в котором содержится информация о состоянии оперативной обстановки в Пензенской области за январь-декабрь 2022 года.

В нем отмечается, что в 2021 году насчитывалось 45 тыс. 215 таких граждан.

Из текста следует, что в 2022 году 65 тыс. 482 человека из числа иностранных граждан и лиц без гражданства поставлены на учет по месту пребывания, это на 55% больше по сравнению с 2021-м.