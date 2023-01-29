В Пензенской области в 2022 году единовременную выплату при рождении ребенка получили более 7 тыс. семей Общество

Пенза, 29 января 2023. PenzaNews. 7 тыс. 269 единовременных пособий при рождении ребенка выплачено в Пензенской области в 2022 году, общая сумма предоставленной семьям материальной поддержки превысила 147 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Выплата, размер которой с февраля прошлого года составляет 20,47 тыс. рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что данное пособие положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей, при этом получить его могут как работающие, так и неработающие родители.

«До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка, а неработающему нужно подать заявление через клиентскую службу Социального фонда России, МФЦ или портал госуслуг.

«По действующим правилам пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка», — добавляется в тексте.