20:57:35 Понедельник, 30 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области выделят допсредства на установку систем дымового пожарного оповещения в домах социально опекаемых граждан

15:41 | 30.01.2023 | Общество

Печать

Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил выделить дополнительные средства на установку в домах социально опекаемых граждан систем дымового пожарного оповещения.

В Пензенской области выделят допсредства на установку систем дымового пожарного оповещения в домах социально опекаемых граждан

Фото: Pnzreg.ru

«Уточните необходимую сумму, выделите средства и оперативно доведите их до районов, чтобы муниципалитеты в кратчайшие сроки могли закупить и установить данные устройства», — сказал он, обращаясь к министру финансов региона Любови Финогеевой в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в правительстве Пензенской области в понедельник, 30 января.

Кроме того, Олег Мельниченко поставил задачу актуализировать список открытых источников водоснабжения, использование которых возможно при тушении пожаров в сельской местности, и обеспечить к ним беспрепятственный доступ.

В числе других действенных мер профилактики пожаров были названы регулярная проверка газового и печного оборудования, увеличение количества адресных рейдов, разъяснительная работа с населением, более интенсивное информирование о правилах пожарной безопасности несовершеннолетних.

«Нацеливаю министра образования, глав районов на проведение регулярных бесед с родителями и детьми, особенно с многодетными семьями. Надо привлекать к этой работе классных руководителей и директоров учебных заведений», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Новости партнеров
Читайте также
Под Пензой мужчина лишился более 1,7 млн. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом
В Пензе опрокинулась легковушка, пострадала женщина-водитель В Кузнецком районе опрокинулся автомобиль, пострадал водитель
В Вадинском районе автомобиль врезался в световую опору, водитель погиб В Пензенской области за сутки подтверждено 43 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама