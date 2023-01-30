В Пензенской области выделят допсредства на установку систем дымового пожарного оповещения в домах социально опекаемых граждан Общество

Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил выделить дополнительные средства на установку в домах социально опекаемых граждан систем дымового пожарного оповещения.

Фото: Pnzreg.ru

«Уточните необходимую сумму, выделите средства и оперативно доведите их до районов, чтобы муниципалитеты в кратчайшие сроки могли закупить и установить данные устройства», — сказал он, обращаясь к министру финансов региона Любови Финогеевой в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в правительстве Пензенской области в понедельник, 30 января.

Кроме того, Олег Мельниченко поставил задачу актуализировать список открытых источников водоснабжения, использование которых возможно при тушении пожаров в сельской местности, и обеспечить к ним беспрепятственный доступ.

В числе других действенных мер профилактики пожаров были названы регулярная проверка газового и печного оборудования, увеличение количества адресных рейдов, разъяснительная работа с населением, более интенсивное информирование о правилах пожарной безопасности несовершеннолетних.

«Нацеливаю министра образования, глав районов на проведение регулярных бесед с родителями и детьми, особенно с многодетными семьями. Надо привлекать к этой работе классных руководителей и директоров учебных заведений», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.