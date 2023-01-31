Подведены итоги участия прокуратуры Пензенской области в правотворческой деятельности органов МСУ в 2022 году Общество

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области подвела итоги работы по участию в правотворческой деятельности органов местного самоуправления в 2022 году.

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«В прошлом году органы прокуратуры области продолжили активное участие в правотворческом процессе органов местного самоуправления в целях обеспечения соответствия принимаемых ими нормативных правовых актов законодательству и потребностям в правовом регулировании наиболее значимых общественных отношений. Для восполнения правовых пробелов проводилась совместная с аппаратом прокуратуры области и органами власти работа по подготовке модельных муниципальных актов, итогом которой стало принятие в 2022 году 2 тыс. 613 нормативных документов. В частности, актуализированы положения о муниципальной службе, порядке организации временного перевода на дистанционную работу муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и другие акты», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что на основе разработанных прокурорами проектов органами местного самоуправления принято 333 акта, в том числе по вопросам выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, обеспечения безопасности на детских игровых площадках, организации деятельности по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества и принятию их в муниципальную собственность.

«По результатам сверок действующих муниципальных актов с изменениями федерального и регионального законодательства прокурорами использовались полномочия по внесению в органы местного самоуправления предложений об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных правовых актов. [...] Муниципальные правовые акты подвергались изменению и дополнению также по мерам прокурорского реагирования. Из 1 тыс. 724 направленных прокурорами представлений, информационных писем, предложений в 2022 году реализовано 1 тыс. 241, остальные находятся на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на качество муниципальных нормативных актов положительным образом повлияла работа с планами нормотворческой деятельности, органами местного самоуправления учтено 245 предложений в такие планы.

«Прокурорами обеспечено изучение нормативных актов на стадии проектов. Всего за отчетный период проверено 21 тыс. 148 проектов, благодаря чему предотвращено принятие свыше 800 незаконных актов», — добавила Светлана Артамонова.