В Пензенской области в рамках нацпроекта «БКД» отремонтируют 16 дорог регионального и межмуниципального значения Общество

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Ремонтные работы на 16 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пензенской области будут проведены в 2023 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

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«Дорожные работы будут проводиться на территории 11 муниципальных районов Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем уточняется, в частности, что общая протяженность отремонтированных дорог регионального значения составит более 60 км.

«Дорожные работы на всех объектах планируется провести в период с апреля по сентябрь», — добавляется в сообщении.