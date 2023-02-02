В Пензе состоялась презентация первого тома «Истории Пензенского края» Общество

Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. Презентация первого тома издания «История Пензенского края» состоялась в губернаторском доме Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

Он охватывает период с древнейших времен до конца XVIII века.

Во втором томе будет собрана информация о жизни региона в XIX веке, третий — посвящен XX веку и началу XXI.

Источниками для первого тома послужили результаты археологических исследований, этнографических и фольклорных экспедиций, архивные материалы.

Кроме того, были использованы публикации пензенских ученых и исследователей ведущих российских научных центров.

Первый том удалось подготовить благодаря созданию на базе Института регионального развития Пензенской области специализированного научного подразделения, объединившего как профессиональных историков, так и краеведов-любителей.

Выступая перед собравшимися, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что первый том — это большой шаг в реализации проекта, который был начат в 2021 году.

«К сожалению, за все время существования Пензенской губернии и Пензенской области не была написана история региона. Это первое фундаментальное исследование родного края. Как историк, кандидат исторических наук, я не могу не радоваться тому, что у нас эта работа проделана», — подчеркнул он.

«Мы полностью укомплектуем этим изданием библиотеки наших школ, профессиональных и высших учебных заведений, районные библиотеки. Надеюсь, что книга не будет лежать на полке, а будет использоваться и в исследовательской работе, и просто станет источником новых знаний для читателей», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Ожидается, что работа над трехтомником «Истории Пензенского края» будет завершена в конце 2024 года.