«Профессиональная строительная компания» оштрафована на 10 млн. рублей за коррупционное правонарушение Общество

Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная строительная компания» по инициативе прокуратуры Пензенской области оштрафовано на 10 млн. рублей за коррупционное правонарушение.

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«Установлено, что в период с 1 августа по 15 сентября 2022 года трое граждан, один из которых являлся фактическим руководителем ООО «Профессиональная строительная компания», предложили главному врачу ГБУЗ «Земетчинская районная больница» взятку в размере 2,2 млн. рублей за заключение контракта на капитальный ремонт здания медицинского учреждения и последующее беспрепятственное подписание актов выполненных работ, в том числе работ, которые фактически не будут выполнены. В ноябре 2022 года при передаче части взятки в размере 600 тыс. рублей указанные лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по данному факту прокуратура Пензенской области возбудила в отношении ООО «ПСК» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

«По результатам его рассмотрения 27 декабря 2022 года юридическому лицу назначен штраф в размере 10 млн. рублей. Постановление суда вступило в законную силу и исполнено», — сказала собеседница агентства.