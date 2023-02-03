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«Профессиональная строительная компания» оштрафована на 10 млн. рублей за коррупционное правонарушение

11:12 | 03.02.2023 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональная строительная компания» по инициативе прокуратуры Пензенской области оштрафовано на 10 млн. рублей за коррупционное правонарушение.

«Профессиональная строительная компания» оштрафована на 10 млн. рублей за коррупционное правонарушение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в период с 1 августа по 15 сентября 2022 года трое граждан, один из которых являлся фактическим руководителем ООО «Профессиональная строительная компания», предложили главному врачу ГБУЗ «Земетчинская районная больница» взятку в размере 2,2 млн. рублей за заключение контракта на капитальный ремонт здания медицинского учреждения и последующее беспрепятственное подписание актов выполненных работ, в том числе работ, которые фактически не будут выполнены. В ноябре 2022 года при передаче части взятки в размере 600 тыс. рублей указанные лица были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по данному факту прокуратура Пензенской области возбудила в отношении ООО «ПСК» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

«По результатам его рассмотрения 27 декабря 2022 года юридическому лицу назначен штраф в размере 10 млн. рублей. Постановление суда вступило в законную силу и исполнено», — сказала собеседница агентства.

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